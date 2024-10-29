Синоптик предупредил россиян о «черном льде» на дорогах

Дороги Центральной России могут покрыться «черным льдом». Слабая гололедица появится на дорогах в ночь на 30 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Россия 24». Фрагмент из эфира синоптик выложил у себя в Telegram-канале .

«Вкупе со стартовавшей адвекцией холода в предстоящую ночь, в условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками», — заявил он.

По словам Тишковца, это может привести к появлению слабой гололедицы толщиной 0,5-1 миллиметра на дорогах центральных регионов РФ.

При этом на Урале и в Сибири, объяснил синоптик, высота снежного наката в некоторых местах достигает трех-восьми миллиметров.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве стабилизируется и возвращается к обычным температурам. В сентябре и начале октября температура воздуха в городе поднималась до аномально жарких для этого времени значений.