Москвичей ожидают осадки и температура до +11 в пятницу

Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются осадки и температура до плюс 11 градусов

В пятницу в Москве ожидаются небольшие осадки и температура до +11 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня „эхом“ уходящей ложбины циклона еще кое-где отзовутся незначительные осадки, облачно с неустойчивыми прояснениями», — рассказал Тишковец.

Синоптик сообщил, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от двух до семи метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +11 градусов. Атмосферное давление слегка повысится и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о «резком кувырке» в сторону лета в конце мая. По-настоящему теплые дни установятся в столице только в третьей декаде. Как отметил ранее Тишковец, капризы небесной канцелярии останутся позади.