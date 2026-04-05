Москвичей ожидает ливень в воскресенье

Синоптик Тишковец: кратковременные ливни пройдут в Москве в воскресенье

В воскресенье Москву ждут кратковременные ливни. За день может выпасть до семи литров осадков на квадратный метр, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве в воскресенье ожидается облачная погода, пройдут кратковременные ливневые осадки в виде дождя, местами, возможно, с мокрым снегом — прольется до шести-семи литров воды на метр площади», — рассказал Тишковец.

Температура воздуха поднимется не выше +6…+9 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что ночные заморозки вернутся в Москву к четвергу, а к концу недели температура опустится на три-четыре градуса ниже нормы.