Синоптик анонсировал возвращение заморозков в Москву

Синоптик Леус: ночные заморозки вернутся в Москву в четверг

Ночные заморозки вернутся в Москву к четвергу, к концу недели температура опустится на три-четыре градуса ниже нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на понедельник небольшой барический гребень понизит температуру и остановит осадки, днем будет облачно из-за очередного атмосферного фронта. Воздух прогреется до +10 градусов.

Североатлантический циклон еще немного повысит температуру во вторник, осадки сохранятся, отметил Леус. Среда станет последним теплым днем недели, с четверга начнется понижение температуры.

«В регионе пройдут кратковременные дожди, и начнется понижение температуры, которое пока будет чисто символическим — температура составит +8… +9 градусов», — отметил Леус.

Самыми холодным днями станут четверг и пятница.

«Погоду в столице сформирует северо-западная периферия циклона. <…> Он вызовет в регионе кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега и опустит температуру на три-четыре градуса ниже климатической нормы», — добавил синоптик.

Ночью будут слабые заморозки, но холодная волна закончится в воскресенье. Погода будет теплая, ночью от +1 до +6 градусов, днем до +17 градусов.