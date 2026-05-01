Москвичей 1 мая порадует солнечная погода

В Москве в пятницу будет солнечно, возможен небольшой дождь. Температура поднимется до +9 градусов, сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода улучшается, у нас уже более солнечная погода и более теплая, хотя днем местами может собраться небольшой дождик, брызнет один миллиметр, не более того», — рассказала Позднякова.

Днем в Москве температура будет колебаться от +7 до +9 градусов. Она указала, что пока температура воздуха на пять-шесть градусов ниже климатической нормы.

Тем не менее в мае температура в Москве будет близка к норме, возможно, чуть выше — до одного градуса. Осадков ожидается на 10% больше, чем обычно. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что для Москвы ночная норма составляет +7,6 градуса, а дневная — +18,4 градуса.