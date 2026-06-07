Москвичам запретили купаться на пляже «Динамо»

В Москве запретили купаться на популярном пляже «Динамо», расположенном на Ленинградском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Последние полученные результаты лабораторных исследований водоема оказались неутешительными: вода не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.

«Управление не рекомендует купаться в указанной зоне отдыха. Установлены знаки о запрете купания», — предупредили в ведомстве.

При этом территорию пляжа можно использовать для отдыха на берегу, занятий спортом и прогулок.

Ранее москвичей предупредили о временном запрете на купание в зоне отдыха «Тропарево». Пробы воды также не соответствовали нормам.