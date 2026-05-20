Аномальная жара в Москве побила рекорд 1979 года

В Москве температура воздуха побила рекорд 1979 года — столбики термометров поднялись в течение дня до +30,3 градуса. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Столбики термометров главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись в течение дня до +30,3 градуса — это значит, что предыдущий суточный рекорд побит», — сказал собеседник агентства.

До этого за всю историю метеонаблюдений в столице, которая ведется по данным метеостанции ВДНХ, самым теплым днем считалось 19 мая 1979 года. Тогда столбики термометров поднялись до +30,2 градуса.

В Москве аномальная жара сохраняется вторые сутки. В некоторых районах температура воздуха повысилась до +33 градусов. В столичном Дептрансе сообщали, что в метров и на вокзалах пассажирам начали раздавать воду, а также сняли более шести тысяч вторых дверей в вестибюлях ради увеличения воздухообмена и усилили тоннельную вентиляцию.