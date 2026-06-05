Москвичам рассказали о теплой погоде в пятницу

Синоптик Тишковец: в Москве в пятницу ожидается до +26 градусов и без осадков

В пятницу в Москве ожидается переменная облачность, осадков не будет. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбики термометров покажут +23…+26 градусов — это соответствует июньской норме. Ветер восточный и северо-восточный, от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление поднимется до 751 миллиметра ртутного столба. Такая погода, по словам синоптика, связана с влиянием антициклона, центр которого находится над Вологодчиной.

Жителей Московской области ждет примерно такая же погода: днем +20…+25 градусов, а ночью — +7.

В воскресенье в столице температура поднимется до +27 градусов, пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, выходные пройдут без осадков, а в пятницу возможны кратковременные дожди с грозами.