В Москве 5 июня будет переменная облачность и до 25 градусов тепла

В столице в последний рабочий день недели ожидается переменная облачность и до +25 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Воздух в городе прогреется до +23–25 градусов. В ночь на субботу станет прохладнее — столбики термометров опустятся до +10. Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление — примерно 752 миллиметров ртутного столба.

В Московской области сегодня днем будет от +20 до +25 градусов, а ночью похолодает до +7.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что летняя погода сохранится в столичном регионе до конца недели. В воскресенье в Москве потеплеет до +27 градусов. При этом в пятницу могут быть кратковременные дожди с грозами.