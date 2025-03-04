Москвичам рассказали о простом способе вывезти ненужные книги и одежду

Сервис «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru поможет москвичам избавиться от ненужных книг и одежды. За два месяца жители столицы вывезли более 20 тысяч килограммов вещей и свыше 23 тысяч килограммов печатных изданий.

Благодаря сервису пригодные для использования книги и одежда поступают на социальные площадки. Там вещи могут найти новых владельцев.

«С помощью сервиса можно бесплатно вывезти одежду, обувь, головные уборы, предметы галантереи, а также книги, журналы и открытки. Главное условие — вещи должны быть в хорошем состоянии», — объяснили на mos.ru.

Перед оформлением заявки на вывоз вещи следует привести в порядок и подготовить к транспортировке. В согласованный день специалисты заберут ненужные предметы и доставят на специальный склад.

Ранее в Подмосковье провели серию акций по раздельному сбору мусора. В рамках мероприятий жители могли сдать ненужные вещи.