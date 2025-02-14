Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные

Мероприятия по раздельному сбору отходов проведут 15 и 16 февраля в Московской области. Жители разных городов в выходные смогут сдать ненужные вещи.

В субботу акции пройдут в муниципальных округах Чехов и Раменский, городских округах Долгопрудный, Ленинский, Люберцы и Фрязино. В воскресенье мероприятия состоятся в городских округах Богородский, Домодедово, Пушкино и Щелково.

Отходы призывают приносить в отсортированном виде.

Главная цель акций – погружение жителей Подмосковья в экологическую повестку. Организаторы приветствуют помощь волонтеров.