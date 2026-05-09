Москвичам рассказали о похолодании в столице в День Победы

Синоптик Леус: похолодание до +12 придет в Москву в День Победы

Суббота, 9 мая, в Москве будет облачной и холодной: столбики термометров покажут не больше +14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

Синоптик объяснил, что погоду в регионе определяет передняя часть циклона, идущего с запада.

«Ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, на западе и юге области местами пройдут небольшие дожди, продолжится похолодание», — рассказал Леус.

Ветер подует с востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба — это выше нормы.

В воскресенье, по прогнозу Леуса, тоже местами пройдут небольшие дожди. Ночью похолодает до +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15.

Потепление придет в столицу с 11 мая, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Уже в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +23 градусов.