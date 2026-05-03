Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Гидрометцентр: в Москве ожидается переменная облачность и до 21 градуса тепла

В воскресенье в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура поднимется до +21 градуса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в городе будет от +19 до +21 градуса. В ночь на понедельник температура может опуститься до +9 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление — около 747 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье ожидается температура от +16 до +21 градуса. В ночь на понедельник температура может упасть до +6 градусов.

Уже 5 мая в Москве и Подмосковье ожидается первая весенняя гроза с порывистым ветром. Температура воздуха в столице поднимется до +23…+25 градусов, а в области — до +20…+25 градусов.