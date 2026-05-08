Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Синоптик Тишковец: в День Победы ожидается облачная погода и небольшой дождь

Прогноз погоды на День Победы в Москве уточнили в лучшую сторону. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, ночью и в первой половине дня 9 Мая синоптическая ситуация в столице будет управляться гребнем скандинавского антициклона.

«В этот период ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков. Опасных явлений не прогнозируется», — рассказал синоптик.

Нижняя граница облачности составит 470-650 метров и выше, что сделает возможным проведением воздушной части парада Победы. Утром в праздничный день воздух прогреется до +10…+13 градусов.

Днем будет преобладать пасмурная погода, вечером местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит до +12…+15 градусов.

