Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Дожди и температура чуть выше +10 градусов ожидается в Москве 1 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Циклон с Прибалтики будет быстро смещаться в центр европейской России и днем Москва окажется практически в его центральной части», — написал он.

Синоптик отметил, что погода будет облачная и дождливая. В четверг, 1 мая, температура по-прежнему ниже нормы. Днем будет чуть выше +10 градусов.

Вот второй день майских праздников ожидается переменная облачность и без осадков. Температура вернется в рамки климатической нормы и составит +13-15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в воскресенье, 27 апреля, в Москве будет наблюдаться облачность с прояснениями и небольшим снегом. Дневная температура будет доходить до +10 градусов.