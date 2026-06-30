Москвичам рассказали о погоде 30 июня

Синоптик Леус: во вторник в Москве ожидается тепло до +28 градусов

Во вторник, 30 июня, в Москве ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, метеорологические условия в столице сформирует гребень антициклона.

«Усиливаясь с запада, он сделает погоду относительно малооблачной и оградит регион от дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — написал Леус.

Температура воздуха в Москве составит +26…+28 градусов. В среду, 1 июля, будет еще жарче — до +30.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Жаркая погода продержится только несколько дней.