Москвичам предложили выбрать самые романтичные места столицы

В Москве стартовало голосование за лучшие локации для свиданий

На платформе «Активный гражданин» стартовало голосование за самые романтичные локации Москвы. Участникам предлагают оценить семь мест, популярных среди влюбленных пар, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета на официальном сайте .

Голосование приурочили к началу весеннего сезона. Идеи для прогулок предоставил туристический сервис.

Среди них — «Мост поцелуев» возле Киевского вокзала, где в 2002 году был установлен мировой рекорд по количеству поцелуев, Третьяковский мост с «деревьями любви» и павильон «Нерастанкино» в музее-заповеднике «Царицыно».

Выбрать можно несколько локаций. Голосование идет на сайте mos.ru. За участие начисляются баллы программы «Миллион призов», которые можно потратить на товары, услуги или направить на благотворительность.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Москве появятся еще четыре станции метро.