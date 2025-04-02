Четыре цифровые станции метро появятся в Москве в 2025 году

На Троицкой линии столичного метрополитена появятся четыре новые цифровые станции. Об этом заявили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

«В этом году планируют открыть еще четыре станции Троицкой линии — „Вавиловскую“, „Академическую“, „Крымскую“ и „ЗИЛ“, они будут цифровыми», — сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Кроме того, в 2025 году планируется запустить первый беспилотный поезд на Большой кольцевой линии и вывести около 200 вагонов «Москва-2024» на Замоскворецкую линию метро. Для пассажиров введут в эксплуатацию два новых электродепо — «Столбово» и «Южное».

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что Москомархитектура одобрила проект пешеходного перехода возле станции «Тютчевская» Троицкой линии метро. Его планируют построить по Адресной инвестпрограмме.Благодаря планируемому переходу путь пассажиров с одной стороны кольцевой автодороги на другую станет более безопасным и коротким — время в пути сократится почти вчетверо.