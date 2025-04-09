Москвичам предложили выбрать имя птенцу калао, родившемуся в зоопарке

Москвичам предоставили возможность выбрать имя птенцу папуанского калао, который родился три месяца назад в Московском зоопарке. Голосование открылось на сайте проекта «Активный гражданин» .

Орнитологи подготовили пять вариантов имени птенца, каждый из которых стал отсылкой к древнеегипетской мифологии. Его родители — самец Ра и самка Нун — также носят древнеегипетские имена.

Первым вариантом имени для нового обитателя зоопарка стало Бенну, которое отсылает к мифической птице, олицетворяющей возрождение и сияние. Вторым — Немти, в честь бога-покровителя странствий. Также орнитологи представили имена Тот, Птах и Шу.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке проснулись степные сурки. Они вышли из спячки, почувствовав наступление весны в первых числах апреля. Животным сразу предложили легкую пищу.