Москвичам предложили выбрать имя птенцу калао, родившемуся в зоопарке
Москвичам предоставили возможность выбрать имя птенцу папуанского калао, который родился три месяца назад в Московском зоопарке. Голосование открылось на сайте проекта «Активный гражданин».
Орнитологи подготовили пять вариантов имени птенца, каждый из которых стал отсылкой к древнеегипетской мифологии. Его родители — самец Ра и самка Нун — также носят древнеегипетские имена.
Первым вариантом имени для нового обитателя зоопарка стало Бенну, которое отсылает к мифической птице, олицетворяющей возрождение и сияние. Вторым — Немти, в честь бога-покровителя странствий. Также орнитологи представили имена Тот, Птах и Шу.
Ранее стало известно, что в Московском зоопарке проснулись степные сурки. Они вышли из спячки, почувствовав наступление весны в первых числах апреля. Животным сразу предложили легкую пищу.