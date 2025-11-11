Москвичам предложили пройти опрос о работе наземного городского транспорта

Москва активно развивает наземный городской транспорт и пассажирские сервисы, делая поездки комфортнее и удобнее. Жителям столицы предложили пройти новый опрос о работе автобусов и электробусов.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, респонденты смогут оценить маршрут и поделиться впечатлениями о поездке.

«Запускаем самое масштабное исследование по работе наземного транспорта в столице, планируем привлечь до 50 тысяч респондентов. Просим вас принять участие в опросе и оценить вашу поездку на электробусе или автобусе», — отметил Ликсутов.

Все ответы, подчеркнул Ликсутов, учтут при развитии транспортной системы, чтобы сделать ее еще лучше.