Москвичам предложили пройти опрос о работе наземного городского транспорта
Москва активно развивает наземный городской транспорт и пассажирские сервисы, делая поездки комфортнее и удобнее. Жителям столицы предложили пройти новый опрос о работе автобусов и электробусов.
Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, респонденты смогут оценить маршрут и поделиться впечатлениями о поездке.
«Запускаем самое масштабное исследование по работе наземного транспорта в столице, планируем привлечь до 50 тысяч респондентов. Просим вас принять участие в опросе и оценить вашу поездку на электробусе или автобусе», — отметил Ликсутов.
Все ответы, подчеркнул Ликсутов, учтут при развитии транспортной системы, чтобы сделать ее еще лучше.
Найти анкету можно по QR-кодам, которые есть: в салонах автобусов и электробусов городского транспорта и маршрутов «Москва — область»; на плакатах на остановках; на стикерах в метро; на плакатах в метрополитене и на медиаэкранах в транспорте.
Также пройти опрос можно на сайте.
Исследование продлится до конца года. Эксперты проведут детальный анализ функционирования электробусов и автобусов в городе.
С 2018 года в столице запустили свыше 250 маршрутов электробусов. Они курсируют с 12 площадок «Мосгортранса». Москва стала первым городом в России, где начали создавать современные электробусные парки.