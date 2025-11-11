Москвичам предложили пройти опрос о работе наземного городского транспорта

Москва активно развивает наземный городской транспорт и пассажирские сервисы, делая поездки комфортнее и удобнее. Жителям столицы предложили пройти новый опрос о работе автобусов и электробусов.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, респонденты смогут оценить маршрут и поделиться впечатлениями о поездке.

«Запускаем самое масштабное исследование по работе наземного транспорта в столице, планируем привлечь до 50 тысяч респондентов. Просим вас принять участие в опросе и оценить вашу поездку на электробусе или автобусе», — отметил Ликсутов.

Все ответы, подчеркнул Ликсутов, учтут при развитии транспортной системы, чтобы сделать ее еще лучше.

Найти анкету можно по QR-кодам, которые есть: в салонах автобусов и электробусов городского транспорта и маршрутов «Москва — область»; на плакатах на остановках; на стикерах в метро; на плакатах в метрополитене и на медиаэкранах в транспорте.

Также пройти опрос можно на сайте.

Исследование продлится до конца года. Эксперты проведут детальный анализ функционирования электробусов и автобусов в городе.

С 2018 года в столице запустили свыше 250 маршрутов электробусов. Они курсируют с 12 площадок «Мосгортранса». Москва стала первым городом в России, где начали создавать современные электробусные парки.

