Депутат Бурматов: в Москве решен вопрос с бездомными животными

Показатели пристройства питомцев из приютов в Москве выше, чем во всем мире. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН .

По его словам, в российской столице активно продвигается идея брать животных из учреждений. Соответствующий тренд начался с подачи мэра города Сергея Собянина, сообщил депутат.

«Еще 15 лет назад в Москве бездомные собаки окружали тебя, как только ты выходил из метро. Сейчас сколько бы вы ни бродили по Москве, вы не найдете бездомных животных», — заявил парламентарий.

Он также добавил, что в настоящее время в столице функционируют полтора десятка приютов. Учреждения совместно с волонтерами смогли обеспечить гигантский уровень пристройства.