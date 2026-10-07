Москвичам пообещали солнечную погоду в среду

Синоптик Леус: 7 октября в Москве воздух прогреется до +16 градусов

Температура воздуха в Москве в среду поднимется до +16 и превысит климатическую норму на 3-4 градуса. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его прогнозу, в столице установится солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, в Подмосковье ожидается от +12 до +17. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

«В формирование метеорологических условий в столице вмешается барический гребень с юго-запада. Облаков в небе станет меньше и обойдется без дождей», — написал метеоролог.

Леус добавил, что атмосферное давление начнет расти и достигнет 749 миллиметров ртутного столба. В четверг осадков также не ожидается — ночью температура составит +3…+5 градусов, днем — до +15 градусов тепла.

Синоптик Александр Ильин отмечал, что дожди вернутся в столицу к пятнице.