Москвичам пообещали рекордное тепло на выходных

На ближайших выходных в Москву придет рекордно теплая погода, воздух разогреется до +15 градусов. Об этом в телеграм-канале сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

«В выходные погода в Москве не обойдется без рекордов тепла. В субботу ночью — 0…+3, днем — +12…+15, в воскресенье под утро — -1…+2, в середине дня — +11…+14», — написал он.

Тишковец напомнил, что для 14 марта рекорд составляет +13,7 градуса тепла. Его зафиксировали в 2025 году. Для 15 марта рекорд в +9,8 градуса тепла держится с 2015 года.

«Начало следующей недели порадует москвичей апрельское тепло. В сумерках — около нуля, на пике максимального дневного прогрева — +8…+11», — добавил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что в Москву в марте еще вернутся морозы, похолодает до -5 градусов. Также вероятны заморозки и в апреле.