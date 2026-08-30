Москвичам пообещали небольшой дождь и 22-градусное тепло 30 августа
Гидрометцентр: в воскресенье в Москве ожидается дождь и до +22 градусов тепла
В Москве ожидается небольшая облачность и местами дожди в воскресенье, 30 августа. На сайте Гидрометцентра сообщили, что столбики термометров в последний выходной августа поднимутся до +22 градусов.
«Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный», — говорится в прогнозе.
В воскресенье температура воздуха прогреется до +20…+22 градусов. В ночное время похолодает до +9 градусов.
Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается южный, со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что к началу следующей недели установится по-настоящему летняя погода. Школьники в День знаний придут на линейки, не опасаясь дождя.