Москвичам пообещали небольшой дождь и 22-градусное тепло 30 августа

Гидрометцентр: в воскресенье в Москве ожидается дождь и до +22 градусов тепла

В Москве ожидается небольшая облачность и местами дожди в воскресенье, 30 августа. На сайте Гидрометцентра сообщили, что столбики термометров в последний выходной августа поднимутся до +22 градусов.

«Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный», — говорится в прогнозе.

В воскресенье температура воздуха прогреется до +20…+22 градусов. В ночное время похолодает до +9 градусов.

Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается южный, со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что к началу следующей недели установится по-настоящему летняя погода. Школьники в День знаний придут на линейки, не опасаясь дождя.