Москвичам дали совет по выезду из города

Автовладельцам в Москве накануне празднования Дня Победы для экономии времени в пути лучше выезжать за город до 13:00 или после 21:00. Об этом в телеграм-канале сообщил столичный департамент транспорта.

В пресс-службе напомнили, что 8 мая — последний рабочий день перед выходными, поэтому поездку из Москвы необходимо планировать заранее.

«Лучше выезжать до 13:00 или после 21:00. Рабочий день короткий, вечерний разъезд начнется около 16:00», — заявили в Дептрансе.

Также жителям и гостям Москвы напомнили, что до 23:59 9 мая запретили парковку на некоторых участках в центре города. Также могут закрыть часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу.

В Дептрансе предупреждали, что в центре Москвы в связи с празднованием Дня Победы перекроют движение транспорта. В список включили Петровку, Моховую, Тверскую, Большую Никитскую, Кремлевскую, Подгорскую и ряд других улиц.