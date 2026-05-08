Движение в центре Москвы перекроют на время парада Победы

Дептранс: 9 мая в центре Москвы перекроют десятки улиц и набережных

В связи с празднованием Дня Победы 9 мая в центре Москвы перекроют движение транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ограничения затронут Тверскую, Моховую, Большую Никитскую, Петровку, Садовническую, Охотный Ряд, Болотную, Балчуг, Солянку, Ильинку, Варварку и Волхонку. Также для проезда закроют Москворецкую, Кремлевскую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Раушскую, Котельническую, Болотную, Кадашевскую, Гончарную и Пречистенскую набережные.

В список попали Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й и 2-й Раушские переулки, Китайгородский, Театральный и Соймоновский проезды, Старая, Новая и Болотная площади, а также Большой Москворецкий и Чугунный мосты.

«На участках ограничений будет временно запрещена парковка до 23:59 9 мая. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть», — заявили в Дептрансе.

Синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям столицы облачную погоду и небольшой дождь в День Победы.