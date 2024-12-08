Москве пообещали суточный рекорд по осадкам

Тишковец: в Москве возможен новый рекорд по суточным осадкам с 1988 года

За последние сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков. Метеоролог Евгений Тишковец в Telegram-канале допустил установление суточного рекорда по этим показателям. Снегопад, по его словам, не прекратится и ослабеет только к понедельнику.

«Учитывая, что за ночь в Москве выпало девять миллиметров осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10 миллиметров, высока вероятность установления суточного рекорда осадков для 8 декабря, который держится с 1988 года, когда было 15 миллиметров», — пояснил Тишковец.

До конца дня столичные сугробы, добавил метеоролог, вырастут на 3-5 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0… -2 градуса.

Выпавшее за сутки в московском регионе осадки Тишковец назвал аномальными. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 14 миллиметров при месячной норме в 52, на Балчуге — шесть миллиметров, а в Тушино — 18.

«В Подмосковье наиболее интенсивные снегопады прошли в Волоколамске и Ново-Иерусалиме (по 18 миллиметров), Клину (17 миллиметров), Можайске (16 миллиметров), Наро-Фоминске (13 миллиметров)», — уточнил метеоролог.

Накануне в Роскосмосе показали снимок накрывшего Москву циклона.