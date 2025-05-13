Москва стала лидером по количеству финалистов премии «Молодой промышленник года»

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В топ-200 финалистов конкурса «Молодой промышленник года» вошли 20 столичных руководителей предприятий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Это свидетельствует о том, что промышленность Москвы находится в надежных руках», — заявил он.

В конкурсе участвовали промышленники из разных сфер: косметики, машиностроения, космоса и многих других. Особое внимание уделяли современным производственным трендам, в том числе импортозамещению и развитию искусственного интеллекта. Отбирали финалистов не только по инновационности и социальной значимости их проектов, но и по личному вкладу в реализацию.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 700. Из-за этого организаторы вдвое расширили лонг-лист финалистов.

«Финалисты Премии представляют промышленный потенциал России. Это именно те люди, которые своими руками строят будущее», — заявил председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.

Финал пройдет 8 июля в Екатеринбурге. Победители получат статуэтки, дипломы и приглашения на рабочие встречи с органами власти.

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