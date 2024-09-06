Москва решила разорвать с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Власти Москвы решил расторгнуть договор аренды павильона «Молдова» на ВДНХ с с компанией C.I.E Moldexpo S.A. Как сообщил РБК , департамент городского имущества столицы 26 июля обратился в суд.

«ДГИ просит аннулировать соглашение по субаренде этого объекта компанией „Арбиэй Групп“ и вернуть помещения „в освобожденном виде“», — написали авторы материала.

Павильон «Молдова» — десятый павильон ВДНХ, построенный в 1951 году. Общая площадь здания составляет 2,7 тысячи квадратных метров. В 2011 году его передали в долгосрочную аренду Молдавии для создания национального торгово-выставочного центра.

На ВДНХ множество красивых и необычных сооружений. Самые популярные из них фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос». Главный павильон — «Центральный», его высота со шпилем достигает 90 метров. Монументальное здание построили по проекту академика Щуко и профессора Гельфрейха.

Сейчас на ВДНХ традиционно проводят различные выставки. Одна из самых грандиозных — выставка-форум «Россия», которая проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года.