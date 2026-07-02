Москва поделилась с Новосибирской областью опытом общественного контроля за реновацией

Депутаты Законодательного собрания и представители органов исполнительной власти Новосибирской области посетили Москву, чтобы ознакомиться с опытом общественного контроля за реновацией. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Мы рады, что наш опыт вызывает интерес у регионов и может быть полезен коллегам при реализации собственных проектов. Подобный профессиональный обмен помогает повышать качество работы и взаимодействовать с гражданами еще эффективнее», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Для контроля над реновацией в столице работает Общественный штаб. Там можно получить ответы на возникающие вопросы и поддержку на всех этапах переселения. За годы работы его специалисты рассмотрели около 260 тысяч обращений.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.