Москва побила температурный рекорд, державшийся 24 года

Гидрометцентр: воздух в столице прогрелся до +13,8 градуса и побил рекорд

Днем 13 марта в Москве был зафиксирован новый температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 13,8 градуса тепла, превысив прежний максимум, державшийся 24 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре .

Рекордные значения стали вторыми установленными в столице за неделю и с начала месяца. Предыдущий максимум для 13 марта, зафиксированный в 2002 году, составлял +11,5 градуса. Показатели термометра на опорной метеостанции ВДНХ превысили это значение уже к 13:00.

Температура продолжила расти, и к 15:00 воздух в столице прогрелся до +13,8 градуса. Позже он начал постепенно остывать, но даже к 16:00 показатели оставались выше прежнего рекорда: температура составляла +12,8 градуса.

«Окончательное значение сегодняшней максимальной температуры будет известно поздно вечером, когда будут сняты показания с максимального термометра», — заявили синоптики.

Однако уже можно сказать о том, что 13 марта в Москве оказалось самым теплым за последние 24 года.

При этом метеорологи не исключают и новых погодных достижений в ближайшие дни. Москвичам они пообещали рекордно теплые выходные, воздух может прогреться до +15 градусов.