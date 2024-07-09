Москва и Минпромторг популяризируют промышленные специальности в масскультуре

Правительство столицы совместно с Минпромторгом будет реализовывать проекты по популяризации образа промышленника. Позитивный образ «человека труда» и инженерных специальностей планируют демонстрировать в кино, играх и сериалах.

Соглашение об этом подписали министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. Они заключили договор в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Гарбузов напомнил, что город уже реализовал ряд проектов, направленных на взращивание специалистов для индустриального сектора.

«Сотрудничество с Минпромторгом России придаст новый импульс в популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры и другие явления массовой культуры», — отметил он.

Минпромторг и правительство столицы проведут совместные мероприятия с приглашенными экспертами, в число которых будут входить сотрудники и руководители промышленных предприятий.

Осьмаков подчеркнул, что развитие производственной отрасли напрямую зависит от кадров. Он назвал важнейшей задачей формирование положительного образа «человека труда» и мотивацию молодежи к изучению инженерных специальностей.

«Комплексное представление нового имиджа российской промышленности особенно необходимо в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах», — добавил Осьмаков.

Сегодня в промышленном секторе Москвы работают порядка 725 тысяч человек. Для развития индустрии город реализует проекты по повышению квалификации. Например, с 2021 года в столице запустили «Московскую техническую школу», которая занимается подготовкой инженеров, работающих с инновационными технологиями.