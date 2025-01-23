Гималайские медведи в Московском зоопарке вышли из спячки во время оттепели

Гималайские медведи Аладдин и Бабуля из Московского зоопарка ненадолго вышли из спячки во время оттепели. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада.

«Они немного побродили по своей берлоге, но на улице не показывались. Сейчас, в связи с новым похолоданием, они снова заснули», — отметили представители зоопарка.

Сотрудники очень осторожно заходят в помещение к косолапым, чтобы не потревожить чуткий сон медведей.

Ранее гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей из Московского зоопарка. Она играла со снеговиком, которого сначала разрушила, а потом попыталась слепить заново. На кадрах видно, как животное поднялось на задние лапы, обхватило снег и свалило на землю красную шляпу со снежного кома.