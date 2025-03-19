Московский зоопарк показал «жителя ночного мира» в День трубкозуба

В Московском зоопарке в честь Дня трубкозуба показали этого «жителя ночного мира». Ролик опубликовали в Telegram-канале учреждения.

«Поздравляем с Днем трубкозуба — нашего таинственного жителя ночного мира, что под приматами. Все видели панду. Многие застали слоников. Кто-то даже краем глаза уловил движения Тимоши. А вот трубкозуб? Хотя бы раз?» — написали сотрудники зоопарка.

Посетителей пригласили в гости к нестандартному другу в его инвертированный день.

Ранее в Московском зоопарке проснулись еноты. Часть из них живет у павильона «Змеиное сафари», еще одна группа — в высотном вольере над местом обитания выдр. Еноты начали выходить из зимнего сна некоторое время назад, но из-за переходящих в мороз оттепелей снова задремали. Зоологи наблюдали за состоянием животных на протяжении всего зимнего сна, подопечные отлично перенесли этот период.