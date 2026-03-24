Московский регион ждет теплый вторник: до +14 и ни капли дождя

Синоптик Леус: во вторник в Москве до +14 и без осадков

Во вторник в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, температура воздуха поднимется до +14 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале .

По словам синоптика, днем в столице будет +12… +14, по области — +10… +15. Такая погода на семь-восемь градусов выше климатической нормы.

Ветер западный, от одного до шести метров в секунду. Специалист добавил, что атмосферное давление будет слабо падать, но останется на уровне нормы: к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столицы теплую весеннюю неделю. По его словам, ночью температура может опускаться до -5 градусов, но днем будет подниматься до +14.

Такая погода стабильно сохранится до конца марта, а к последним дням месяца растает оставшийся снег.