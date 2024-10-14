Московский производитель лифтов поставит продукцию в Тюмень
Карачаровский механический завод подписал соглашение, по которому поставит более 150 лифтов в девять жилых комплексов, возведенных в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Лифты смогут работать на высоте до 24 этажей, поднимать до тонны грузов и двигаться со скоростью до 1,75 метра в секунду. Для одного из проектов их отделают с использованием структурированной нержавеющей стали, металлопласта и натуральных материалов.
«Мощности завода позволяют выпустить необходимое количество лифтового оборудования в короткие сроки. Кроме того, при поддержке города и в рамках программы модернизации предприятия планируется увеличить объем производства на 40%», — заверил гендиректор предприятия Алексей Дукаревич.
Он добавил, что контракт позволит обеспечить завод стабильной работой и реализовать новые проектные решения, и пообещал, что заказ выполнят в короткие сроки.
Соглашение подписали на выставке «Лифт Экспо. Москва 2024». На ней предприятие представило новые кабины, в том числе выполненные из разных материалов и оснащенные музыкальным сопровождением и контурной подсветкой. А Щербинский лифтостроительный завод, показал новинки премиум-класса с отделкой мрамором и керамогранитом. Кроме того, оба завода продемонстрировали новые безредукторные лебедки.
Всего в Москве 4,5 тысячи заводов. На них работают более 750 тысяч человек. Городское правительство предлагает им более 20 мер поддержки.