Московский производитель лифтов поставит продукцию в Тюмень

Карачаровский механический завод подписал соглашение, по которому поставит более 150 лифтов в девять жилых комплексов, возведенных в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Лифты смогут работать на высоте до 24 этажей, поднимать до тонны грузов и двигаться со скоростью до 1,75 метра в секунду. Для одного из проектов их отделают с использованием структурированной нержавеющей стали, металлопласта и натуральных материалов.

«Мощности завода позволяют выпустить необходимое количество лифтового оборудования в короткие сроки. Кроме того, при поддержке города и в рамках программы модернизации предприятия планируется увеличить объем производства на 40%», — заверил гендиректор предприятия Алексей Дукаревич.

Он добавил, что контракт позволит обеспечить завод стабильной работой и реализовать новые проектные решения, и пообещал, что заказ выполнят в короткие сроки.