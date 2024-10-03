Московский НПЗ высадил 800 деревьев в преддверии 80-летия Победы
Волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода вместе с жителями Капотни высадили в районе клены, березы, дубы, вишни и другие растения. Акция состоялась уже в 10-й раз.
Одним из главных событий мероприятия стала высадка саженцев в сквере Героев-нефтяников, где благоустроили пространство вокруг памятника Великой Отечественной войны. Кроме того, озеленили главную улицу Капотни и дворы. Всего с 2011 года в районе посадили более семи тысяч растений.
«Благоустроенная территория с новыми деревьями станет еще одним прекрасным уголком в ЮВАО», — заявила зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.
Сенатор особо отметила высадку деревьев у мемориала воинам-нефтяникам. Она напомнила, что в годы войны завод внес весомый вклад в победу в битве за Москву, безостановочно поставляя топливо на фронт и в тыл.
«Наши парки, улицы, скверы, дворы становятся еще уютнее и комфортнее, здесь приятно гулять, проводить время с семьей, заниматься спортом», — подчеркнул префект Юго-Восточного административного округа Андрей Цыбин.
Он поблагодарил местных жителей за помощь в формировании новых общественных пространств и комфортной для жизни среды.
«Работники Московского НПЗ — это активные жители мегаполиса, которые хотят развивать и улучшать пространство вокруг себя. Мы поддерживаем идеи наших работников, их созидательный потенциал и помогаем городу», — отметил гендиректор завода Виталий Зубер.
Он добавил, что добрые дела и традиции всегда объединяли работников нефтяной отрасли.