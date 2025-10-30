Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил премию Столыпина

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил премию журнала «Банковское дело» имени Петра Столыпина в области экономики и финансов. Об этом сообщил его гендиректор Сергей Чумичев.

Он отметил, что благодаря работе фонда темп привлечения инвестиций в промышленный сектор с января вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сегодня две трети инвестиций в обрабатывающую промышленность Москвы реализуются при поддержке города», — добавил Чумичев.

Лауреатом фонд стал в номинации «Лидер года в развитии предпринимательства» за активную поддержку малого и среднего бизнеса. Активное сотрудничество с ведущими банками позволяет быстро выделять финансовую помощь предпринимателям.

С 2022 года благодаря льготным инвесткредитам более 160 московских предприятий привлекли свыше 260 миллиардов рублей. Сейчас максимальная сумма кредита составляет пять миллиардов, а вернуть его нужно в течение пяти лет.