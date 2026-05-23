Московских водителей предупредили о перекрытии дорог в центре из-за велогонки

Дептранс Москвы сообщил о перекрытиях центральных улиц на время велогонки

Центральные улицы Москвы закроют для движения транспорта в ближайшее воскресенье, 24 мая, на время проведения велосипедного фестиваля и велогонки. Предупреждение для автомобилистов выпустила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Первые перекрытия дорог запланированы на 00:01. С этого времени машины не пустят на участок проспекта Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Ограничение для движения автомобилей снимут только в 19:30.

С 00:01 до 13:30 движение остановят на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. С 07:00 до 18:30 движения не будет на всем Садовом кольце в обоих направлениях.

Участок Большой Спасской от Скорняжного переулка до Садово-Спасской улицы останется закрытым с 10:00 до 19:30 воскресенья, 24 мая.

Для организации будущих мероприятий уже закрыли одну полосу движения на проспекте Академика Сахарова на участке от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара. Движение транспорта по ней возобновится в 23:59, но 24 мая участок снова закроют в 13:30, и проезд станет доступен только в 05:00 понедельника, 25 мая.

С 15:00 до 23:59 субботы, 23 мая, движение по одной полосе прекратят на проспекте Академика Сахарова на участке от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой на участке от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Новое перекрытие полос произойдет в воскресенье, 24 мая, и продлится с 19:30 до 23:00.

Кроме того, с субботы, 23 мая, до окончания велопарада и велогонки водителям запретили парковать автомобили на участках с ограничением движения.

Это уже вторые выходные, когда центр Москвы остается недоступным для автомобилистов. В минувшую субботу, 16 мая, движение транспорта остановили из-за проведения эстафеты «Садовое кольцо» и Московского мотофестиваля.