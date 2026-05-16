Центр Москвы закроют для машин 16 мая. Какие дороги перекроют и во сколько

Москву в субботу, 16 мая, ждут масштабные перекрытия сразу из-за двух крупных мероприятий — эстафеты «Садовое кольцо» и Московского мотофестиваля. Ограничения будут действовать практически весь день и затронут центр города, Садовое кольцо, набережные, мосты и подъезды к популярным объектам. В столичном дептрансе автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты и по возможности пересесть на метро.

Эстафета «Садовое кольцо»

Первые ограничения начнут действовать ранним утром 16 мая.

Движение перекроют:

В дептрансе уточнили, что ограничения будут вводить поэтапно по мере прохождения участников эстафеты.

Кроме того, с 00:01 16 мая на участках перекрытий запретят парковку.

Московский мотофестиваль

Сразу после завершения эстафеты в центре стартуют ограничения из-за Московского мотофестиваля.

С 12:50 движение перекроют:

Движение будут открывать по мере прохождения мотоколонны.

Также временные ограничения введут в районе Университетской площади:

Где еще ограничат движение

Дополнительно 16 мая с 14:00 до 16:30 закроют участок Московской аллеи из-за мероприятия «Тур Культур».

В дептрансе также предупредили о сложностях с подъездом к ряду объектов в районе Садового кольца. Ограничения затронут:

Водителей попросили учитывать ограничения заранее и по возможности отказаться от поездок в центр на личном автомобиле.

