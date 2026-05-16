Центр Москвы закроют для машин 16 мая. Какие дороги перекроют и во сколько

Москву в субботу, 16 мая, ждут масштабные перекрытия сразу из-за двух крупных мероприятий — эстафеты «Садовое кольцо» и Московского мотофестиваля . Ограничения будут действовать практически весь день и затронут центр города, Садовое кольцо, набережные, мосты и подъезды к популярным объектам. В столичном дептрансе автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты и по возможности пересесть на метро.

Кроме того, с 00:01 16 мая на участках перекрытий запретят парковку.

В дептрансе уточнили, что ограничения будут вводить поэтапно по мере прохождения участников эстафеты.

с 06:30 до 12:00 — на Садовом кольце в обоих направлениях.

с 06:00 до 12:00 — на Крымском мосту;

с 04:00 до 12:30 — на участке улицы Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста;

с 04:00 до 12:00 — на участке Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы;

16 мая с 08:00 до 19:00 — перекроют участок улицы Косыгина.

16 мая с 00:01 до 19:00 — движение ограничат на Университетской площади в обоих направлениях;

с 14 по 17 мая — частичное перекрытие возле парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина;

Также временные ограничения введут в районе Университетской площади:

Движение будут открывать по мере прохождения мотоколонны.

на съездах с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко.

на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская;

Сразу после завершения эстафеты в центре стартуют ограничения из-за Московского мотофестиваля.

Где еще ограничат движение

Дополнительно 16 мая с 14:00 до 16:30 закроют участок Московской аллеи из-за мероприятия «Тур Культур».

В дептрансе также предупредили о сложностях с подъездом к ряду объектов в районе Садового кольца. Ограничения затронут:

ТРК «Атриум»;

ТРЦ «Павелецкая Плаза»;

ТЦ «Смоленский Пассаж»;

Парк Горького и «Музеон»;

Театр сатиры, Театр имени Моссовета и Театр кукол имени Образцова;

Дом музыки;

Курский и Павелецкий вокзалы;

НИИ Склифосовского, Филатовскую больницу и НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

Водителей попросили учитывать ограничения заранее и по возможности отказаться от поездок в центр на личном автомобиле.