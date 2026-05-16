Центр Москвы закроют для машин 16 мая. Какие дороги перекроют и во сколько
Москву в субботу, 16 мая, ждут масштабные перекрытия сразу из-за двух крупных мероприятий — эстафеты «Садовое кольцо» и Московского мотофестиваля. Ограничения будут действовать практически весь день и затронут центр города, Садовое кольцо, набережные, мосты и подъезды к популярным объектам. В столичном дептрансе автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты и по возможности пересесть на метро.
Эстафета «Садовое кольцо»
Первые ограничения начнут действовать ранним утром 16 мая.
Движение перекроют:
- с 04:00 до 12:00 — на участке Зубовского бульвара от Крымской эстакады до Зубовской улицы;
- с 04:00 до 12:30 — на участке улицы Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста;
- с 06:00 до 12:00 — на Крымском мосту;
- с 06:30 до 12:00 — на Садовом кольце в обоих направлениях.
В дептрансе уточнили, что ограничения будут вводить поэтапно по мере прохождения участников эстафеты.
Кроме того, с 00:01 16 мая на участках перекрытий запретят парковку.
Московский мотофестиваль
Сразу после завершения эстафеты в центре стартуют ограничения из-за Московского мотофестиваля.
С 12:50 движение перекроют:
- на всей внешней стороне Садового кольца;
- на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская;
- на Воробьевском шоссе;
- на Бережковской набережной;
- на Бородинском мосту;
- на съездах с Бородинского моста в сторону набережной Тараса Шевченко.
Движение будут открывать по мере прохождения мотоколонны.
Также временные ограничения введут в районе Университетской площади:
- с 14 по 17 мая — частичное перекрытие возле парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина;
- 16 мая с 00:01 до 19:00 — движение ограничат на Университетской площади в обоих направлениях;
- 16 мая с 08:00 до 19:00 — перекроют участок улицы Косыгина.
Где еще ограничат движение
Дополнительно 16 мая с 14:00 до 16:30 закроют участок Московской аллеи из-за мероприятия «Тур Культур».
В дептрансе также предупредили о сложностях с подъездом к ряду объектов в районе Садового кольца. Ограничения затронут:
- ТРК «Атриум»;
- ТРЦ «Павелецкая Плаза»;
- ТЦ «Смоленский Пассаж»;
- Парк Горького и «Музеон»;
- Театр сатиры, Театр имени Моссовета и Театр кукол имени Образцова;
- Дом музыки;
- Курский и Павелецкий вокзалы;
- НИИ Склифосовского, Филатовскую больницу и НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.
Водителей попросили учитывать ограничения заранее и по возможности отказаться от поездок в центр на личном автомобиле.