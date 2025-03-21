Московские врачи восстановили руку пациента с помощью элемента кости из ноги

Врачи-травматологи ГКБ имени Буянова восстановили руку пациента с помощью элемента кости из ноги. Об этом сообщила пресс-служба столичного депздрава.

В больницу за консультацией обратился мужчина. Оказалось, что он четыре месяца назад перенес экстренное хирургическое вмешательство из-за открытого перелома лучевой кости. Перед выпиской пациенту зафиксировали руку для стабилизации костных элементов.

Ему также назначили плановую операцию и остеосинтез — фиксацию пораженной кости с помощью металла. Во время подготовки к процедуре врачи обнаружили крупный дефект ткани. Для сохранения анатомии руки медики решили провести высокотехнологичную реконструктивную операцию.

«Такая операция впервые была выполнена в стенах ГКБ имени Буянова. Операция длилась более трех часов и закончилась успешно», — отметили в медучреждении.

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