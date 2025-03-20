Ребенка с деталью от игрушки в кишечнике спасли в медцентре Рошаля

Мама двухлетнего ребенка обратилась за помощью в детский медцентр Рошаля. Она заподозрила, что мальчик проглотил ключ от заводной игрушки. Врачи обнаружили деталь в кишечнике у юного пациента.

Ключ не мог выйти из организма самостоятельно, поэтому мальчику провели колоноскопию. Во время операции инородное тело обнаружили в месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

«С помощью эндоскопической петли ключ был захвачен и выведен наружу через естественное отверстие», — сказал он.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали домов.

Жителям напомнили, что при проглатывании ребенком инородного тела важно вовремя обратиться за помощью к специалистам. Не стоит пытаться извлечь предмет самостоятельно, а также вызывать рвоту.