Московские театры зафиксировали стабильный спрос на билеты

Театры в Москве зафиксировали стабильный спрос на билеты. Об этом «Газете.ru» рассказали руководители столичных культурных учреждений.

Директор театр «Шалом» Андрей Соколов сообщил, что на март удалось продать 65% билетов.

«Думаю, самая большая проблема на сегодня — горизонт планирования похода в театр. Судить сможем в июне, по истечении нескольких месяцев работы в новых условиях», — заявил он, комментируя новые правила продажи входных документов.

По словам главы театра «Около» Константина Заславского, в учреждении не наблюдается заметного спада продаж. Новые правила не повлияли на Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это говорит о том, что зрители принимают проект и готовы продолжать посещать учреждения.

С 1 декабря купить билеты на мероприятия с посадочными местами в театры и на концертные площадки, подведомственные столичному департаменту культуры, можно только по одному из утвержденных документов. Помимо паспорта, в список вошли водительское удостоверение, социальная карта москвича, пенсионное удостоверение и студенческий билет.

В 2024 году столичные театры обновили рекорд посещаемости. Число зрителей увеличилось до 4,7 миллиона.