Московские школьники вырастили экзотические травы с помощью технологий ИИ

Новый проект «Виртуальный агроном» с использованием искусственного интеллекта внедряют в школах московского региона. Благодаря нему учащиеся профильных классов могут сами выращивать зелень, приправы, овощные культуры и лекарственные травы, которые не возможно вывести в обычных условиях. На одну из таких цифровая ферм удалось попасть команде 360.ru .

Благодаря проекту будущие биологи на практике учатся совмещать работу в аграрном секторе с инновационными технологиями.

В разговоре с 360.ru ученица 8 Е класса школы № 1535 Елизавета Грибанова рассказала об одном из интересных растений в их цифровой теплице — хрустальной травке «Иней», она имеет свежий кисловатый вкус и подходит для использования в кулинарии с качестве добавки в салаты.

Ее одноклассница Виктория Овражко дополнила, какие функции на ферме выполняет искусственный интеллект. Новые технологии позволяют регулировать освещение, осуществлять полив и поддерживать необходимую температуру для прорастания семян.

Еще одно уникальное растение, которое удалось вывести школьникам — сладкая мята. Вид является редким, он совсем недавно появился в России.

«Эта трава чувствительна к перепадам температуры, к освещению, к питанию. Если она неправильно что-то получает, то становится нейтральной и не имеет вкуса», — отметила исполнительный директор малого инновационного предприятия «Грин Бар» Анна Вититина.

Искусственный интеллект программирует специальные условия для каждой культуры. Человеческие ошибки оказываются исключены, а качественную работу оборудования можно отследить, попробовав росток.

У многих ребят здесь есть своя подшефная грядка. Сейчас, например, на цифровой гринферме выращивают устричный лист — шпинат со вкусом устриц. Вкус растения проявится через полтора месяца, и будет зависеть от того, как за ним будут ухаживать, чем будут удобрять и как часто поливать.

Выращенную зелень школьники продадут на благотворительной ярмарке в мае.