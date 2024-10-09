Гарбузов: московские промышленники разработали высокотехнологичные решения в электронике

Каждое третье московское предприятие можно назвать высокотехнологичным. При поддержке столичного правительства компании наращивают производство и создают инновационные решения. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Гарбузов отметил, что средняя выручка на одного сотрудника в таких компаниях в 2,7 раза выше, чем в других отраслях.

«Активная поддержка города позволяет производителям наращивать объемы выпуска и создавать востребованную продукцию, повышая технологический суверенитет страны и конкурентоспособность на мировой арене», — подчеркнул он.

Так, московский производитель электроники «Парус электро» первым в России наладил выпуск контроллеров для солнечных электростанций. Первые серийные образцы проходят испытания.

«Прибор хорошо себя зарекомендовал, уже заказана крупная партия контроллеров. Цена за устройство будет ниже зарубежных аналогов, к тому же оно имеет ряд преимуществ — оперативная поддержка, своевременное обновление программного обеспечения и наличие складских запасов готовой продукции», — отметил гендиректор компании Максим Жовнер.

Он отметил, что их продукцией можно легко и без дополнительных доработок заменить импортную, с которой из-за введения санкций возникли трудности.

Компания «ВИПАКС» разрабатывает новые платы для систем интеллектуального видеонаблюдения. К ним можно будет подключить различные модули, например ГЛОНАСС или метеостанции.

Всего в Москве работают более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч специалистов.