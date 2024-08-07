Московские производители разработали сложные инженерные решения для ресторанов

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные предприятия разработали и внедрили сложные инженерные технологические решения для ресторанов сетевых гостиничных групп и быстрого питания, а также для небольших кафе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Заводы, работающие с оборудованием для пищевой отрасли, готовят индивидуальные проекты с учетом интеграции в текущие производственные линии, что позволяет максимально эффективно использовать площади и их ресурсы», — отметил он.

Гарбузов добавил, что разработки имеют широкий ассортимент.

Например, компания «Связь инжиниринг М» разработала новую систему учета расхода электричества, позволяющую организовать дистанционные сбор показаний счетчиков и передачу их в энергокомпании. Это позволяет оптимизировать потребление и снизить расходы.

«Уникальность нашего оборудования заключается в высокой точности и надежности измерений, что исключает возможность возникновения ошибок при передаче данных в энергосбытовые компании», — подчеркнул гендиректор компании Петр Асаченков.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/3
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/3

Завод «Траяна» создал новый конвейер для транспортировки картофеля фри в ограниченном пространстве.

«При проектировании подобного оборудования важно консолидировать знания инженеров и непосредственно мастеров завода, которые практически реализуют всю систему», — отметила директор предприятия Екатерина Прахова.

Компания «Кадзама» произвела для ресторанов с большим потоком посетителей машины для организации шоколадного производства полного цикла. А для заведений с небольшой кухней создали меланжеры на семь килограммов для перетирки в пасту сухих твердых продуктов.

Всего в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте