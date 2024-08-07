Московские производители разработали сложные инженерные решения для ресторанов

Столичные предприятия разработали и внедрили сложные инженерные технологические решения для ресторанов сетевых гостиничных групп и быстрого питания, а также для небольших кафе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Заводы, работающие с оборудованием для пищевой отрасли, готовят индивидуальные проекты с учетом интеграции в текущие производственные линии, что позволяет максимально эффективно использовать площади и их ресурсы», — отметил он.

Гарбузов добавил, что разработки имеют широкий ассортимент.

Например, компания «Связь инжиниринг М» разработала новую систему учета расхода электричества, позволяющую организовать дистанционные сбор показаний счетчиков и передачу их в энергокомпании. Это позволяет оптимизировать потребление и снизить расходы.

«Уникальность нашего оборудования заключается в высокой точности и надежности измерений, что исключает возможность возникновения ошибок при передаче данных в энергосбытовые компании», — подчеркнул гендиректор компании Петр Асаченков.