Московские производители разработали сложные инженерные решения для ресторанов
Столичные предприятия разработали и внедрили сложные инженерные технологические решения для ресторанов сетевых гостиничных групп и быстрого питания, а также для небольших кафе. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Заводы, работающие с оборудованием для пищевой отрасли, готовят индивидуальные проекты с учетом интеграции в текущие производственные линии, что позволяет максимально эффективно использовать площади и их ресурсы», — отметил он.
Гарбузов добавил, что разработки имеют широкий ассортимент.
Например, компания «Связь инжиниринг М» разработала новую систему учета расхода электричества, позволяющую организовать дистанционные сбор показаний счетчиков и передачу их в энергокомпании. Это позволяет оптимизировать потребление и снизить расходы.
«Уникальность нашего оборудования заключается в высокой точности и надежности измерений, что исключает возможность возникновения ошибок при передаче данных в энергосбытовые компании», — подчеркнул гендиректор компании Петр Асаченков.
Завод «Траяна» создал новый конвейер для транспортировки картофеля фри в ограниченном пространстве.
«При проектировании подобного оборудования важно консолидировать знания инженеров и непосредственно мастеров завода, которые практически реализуют всю систему», — отметила директор предприятия Екатерина Прахова.
Компания «Кадзама» произвела для ресторанов с большим потоком посетителей машины для организации шоколадного производства полного цикла. А для заведений с небольшой кухней создали меланжеры на семь килограммов для перетирки в пасту сухих твердых продуктов.
Всего в Москве работают более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек.