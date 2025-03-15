Московские производители провели более 90 встреч во время бизнес-миссии в Индию

Доля Индии в структуре экспорта московских промышленных товаров в дружественные страны достигла 4%, и центр «Моспром» помогает развивать это направление. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Для расширения делового сотрудничества в этом году была проведена первая бизнес-миссия в Нью-Дели, в ходе которой представители столичных предприятий провели свыше 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, промышленными предприятиями, а также ретейлерами и дистрибьюторами Индии», — рассказал он.

Интерес у индийской стороны вызвала продукция как промышленной, так и сельскохозяйственной отраслей.

Одна из компаний представила демонтажного робота для металлургии и горнодобывающей отрасли. Удалось найти партнеров на рынке образовательного оборудования.

Производитель биологически активных добавок по итогам встреч договорился о поставках и работе в Индии под местными торговыми марками. Высоко оценила принимающая сторона и линейку российских безалкогольных напитков.

Центр «Моспром» в 2022 году помог перенаправить экспортные потоки для несырьевой неэнергетической продукции. Помогает производителям в поставках за границу и государство — через национальный проект «Экспорт».