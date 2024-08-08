08 августа 2024 21:43 Московские предприятия создали роботов для обучения инженеров 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва

Дети

Школы

Роботы

Школьники

Машины

Заводы

Студенты

Промышленность

Технологии

Правительство Москвы

Москва

Столичные компании создают проекты для привлечения сотрудников на промышленные предприятия. Сами заводы разрабатывают специальные устройства для обучения специалистов и контроля их работы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Вопрос кадров — один из самых важных для дальнейшего развития промышленности. Уже сегодня на московских предприятиях трудятся 725 тысяч человек. Анатолий Гарбузов

Для привлечения новых специалистов уже создали проекты «Московская техническая школа», «Инженерный класс в московской школе» и «Открой#Моспром». Нетривиальный подход В процессе заинтересованы и сами предприятия. Столичная компания «Парус электро» разработала специальную серию универсальных электронных устройств — стендов Error board для определения практических навыков потенциального сотрудника. Кандидату предлагают пройти тест: определить и устранить 23 заложенные в стенд ошибки. При этом оценивается не только корректность их исправления, но и ход мышления, целеустремленность и нестандартный подход к решению задач у потенциального работника.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/1

Универсальность Подобные устройства также можно использовать в качестве универсального инструмента при обучении схемотехников, сервисных инженеров, инженеров по ремонту предприятия. Генеральный директор «Парус электро» Максим Жовнер отметил, что созданный стенд помогает выявлять самых заинтересованных кандидатов и определять уровень их знаний.

В связи с высокими темпами роста нашей компании возникает естественная нехватка кадров, обладающих практическими навыками. <…> Используя этот стенд, мы проводим обучение действующих сотрудников для повышения их квалификации. Кроме того, после создания данных устройств мы стали получать запросы на их поставку от высших и средних специальных учебных заведений для широкого применения. Максим Жовнер

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/2 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/2

Все лучшее — детям Еще одно московское предприятие «САГА Технологии» выпускает устройства для образовательных учреждений страны. С их помощью школьники и студенты осваивают информатику, робототехнику и моделирование. Коммерческий директор компании Оксана Калашникова подчеркнула, что учебных роботов производят серийно.

За последние два года мы произвели свыше трех тысяч таких машин. В дальнейшем завод планирует нарастить выпуск данных устройств на 70% за ближайший год. Оксана Калашникова

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/1

Инвестиционную привлекательность Москвы для отечественных промышленников постоянно повышают. Для предпринимателей в городе созданы не только комфортные условия, но и действуют различные меры поддержки.