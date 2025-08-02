Московские предприятия расширили ассортимент товаров для домашних животных

Столичные предприятия расширили линейку товаров для животных. Одних только кормов с начала 2025 года отгрузили на пять миллиардов рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«С января по май 2025-го производители готовых кормов для животных отгрузили поставщикам продукцию на сумму свыше пяти миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года», — сказал он.

В Москве производят не только питание для животных, но и средства для ухода. Медико-косметическая компания «Гельтек-Медика» запустила линейку Geltek Pets, в которую вошли шампунь, увлажняющий кондиционер, бальзам-стик и пенка для мытья лап. Как и в случае с косметикой для людей, все составы тестируются в лаборатории на предмет безопасности и комфорта использования.

Среди успешных примеров — Вороновский завод регенерированного молока, который более 50 лет производит корма для молодых сельскохозяйственных животных. Приоритетом работы компания сделала биобезопасность продукции.

Косметику для питомцев из натуральных компонентов выпустила фабрика «Свобода». В ее ассортименте — шампуни-кондиционеры для собак и кошек, гель для мытья лап, спрей-кондиционер для шерсти, крем для лап.

Группа компаний ISBC позаботилась о безопасности животных. Она выпустила подкожные RFID-микрочипы для идентификации питомцев при пересечении границы и RFID‑медальоны для ошейника, которые при считывании переведут на личную карточку с информацией о собаке и ее хозяине.