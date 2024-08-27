Московские предприятия по аддитивному производству и атомной отрасли расширили географию поставок

Высокотехнологичная продукция московских промышленных предприятий пользуется повышенным спросом не только у отечественных производств, но и зарубежных покупателей. Для обеспечения новых рынков промышленники увеличил объемы выпуска в в нефтегазовой, машиностроительной, авиационной, пищевой, медицинской и других отраслях.

Внешнеэкономические отношения с дружественными странами столичным промышленникам помогает налаживать центр «Моспром». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленность Москвы представлена сегодня 23 отраслями. Более 4,2 тысячи производственных компаний выпускают в городе продукты питания, одежду, лазерные станки, роботов, автомобили, комплектующие для космических ракет, лифты, медизделия, лекарства и другую продукцию, востребованную на внутреннем рынке страны и у зарубежных партнеров.

Налаживать взаимоотношение с зарубежными партнерами бизнесу помогает Центр „Моспром“, эксперты которого находят контрагентов, организуют переговоры с потенциальными покупателями, а также участие производителей в международных выставках и бизнес-миссиях», — пояснил он.

Московский разработчики и производитель оборудования и приборов для нужд радиационного контроля и ядерной медицины ООО «НТЦ Амплитуда» начал поставлять свою продукцию в Боливию и Бангладеш.

«В этом году мы поставили комплект оборудования, включая радиационно-защитный бокс с манипуляторами для перезарядки дефектоскопов, на строящуюся АЭС „Рупур“ в Бангладеш. В настоящее время идет отгрузка для Агентства по атомной энергии Боливии и Национального центра ядерных исследований и технологий в Боливии, включая спектрометры, установки для паспортизации радиоактивных отходов», — рассказал генеральный директор предприятия Иван Коновалов.

Столичный интегратор по аддитивным технологиям «Росатома» отправил свое оборудование в Центр аддитивных технологий общего доступа в Томский политехнический университет. В частности, компания представила 3D-принтер собственного производства по печати металлом.

Машина готовит изделия из металлопорошковых композиций путем избирательного лазерного плавления слоя порошка по площади сечения заготовок с повышенной точностью, которая особенно важна создания деталей для ведущих промышленных отраслей России: нефтегазовой, машиностроительной. авиационной, космической, судостроительной и атомной.

Кроме того, на международной промышленной выставке ИННОПРОМ предприятие подписало соглашение об открытии Центра аддитивных технологий в Уральском федеральном университете. Его оснастят отечественным оборудованием для трехмерной печати металлом, пластиком и композитными материалами.

Сейчас в Москве работают более 4,2 тысяч промышленных компаний, на которых трудятся более 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40−50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.